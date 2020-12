Von Thomas Balbierer, München

Das mehr als 800 Jahre alte Dorfkirchlein von Großsolt wird an Heiligabend leer bleiben. Während in Deutschland noch diskutiert wird, ob es eine gute Idee ist, Weihnachtsgottesdienste mit Kirchenbesuchern stattfinden zu lassen, hat die evangelische Kirchengemeinde südlich von Flensburg ihre Entscheidung schon getroffen. "Bei uns wird kein Präsenzgottesdienst stattfinden", sagt Pastor Philipp Kurowski, "das fällt nicht leicht, aber wir wollen auf gar keinen Fall die Lücke im Zaun sein."

Die Angst, zur Ausbreitung der Corona-Pandemie beizutragen, ist zu groß - obwohl man bereits eine alte Reithalle als Ausweichquartier ins Auge gefasst hatte. Dort hätte an Heiligabend ein Gottesdienst nach dem anderen stattgefunden - mit je 50 Gästen. "Aber die Aerosole bleiben ja in der Luft. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen", sagt Kurowski. Stattdessen streame man die Andacht ins Netz und fahre am 25. und 26. Dezember mit einem Traktor durch die Dörfer. "Vom Anhänger läuten wir die Weihnachtsglocke, lesen Geschichten vor und singen O Du Fröhliche", sagt Kurowski. Nebenbei sammle man auch für die Weihnachtskollekte.

Die wird in diesem Jahr jedoch dramatisch klein ausfallen, fürchten die Hilfsorganisationen, denen das Geld der Festgottesdienste zugutekommt. "Die Weihnachtskollekte ist unser wichtigstes finanzielles Standbein", sagt Cornelia Füllkrug-Weitzel, die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. Seit mehr als 60 Jahren gibt die evangelische Kirche das Geld, das an Weihnachten im Klingelbeutel landet, an die Organisation weiter.

Brot für die Welt rechnet mit einem Minus von bis zu 80 Prozent

"Wenn keine Gottesdienste stattfinden, müssen wir mit einem Kollekten-Minus von bis zu 80 Prozent rechnen", sagt Füllkrug-Weitzel. In einem normalen Jahr kämen zwischen 20 und 25 Millionen Euro zusammen. Nun droht der Kahlschlag. Und das ausgerechnet in einer globalen Pandemie, in der sich "die Situation im globalen Süden extrem verschlechtert" habe. "Die Zahl der extrem Hungernden hat sich verdoppelt", sagt Füllkrug-Weitzel. Die Präsidentin von Brot für die Welt befürchtet einen nachhaltigen Schaden für die mehr als 1000 Projekte, die man in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstütze. "Dort gib es keine Reserven, keinen Rettungsschirm. Die Menschen haben nichts."

"Wir sind in einer sehr schlimmen Situation", sagt auch Pater Michael Heinz, der Hauptgeschäftsführer von Adveniat. Das katholische Hilfswerk setzt sich, finanziert auch aus Mitteln der katholischen Weihnachtskollekte, gegen Armut in Lateinamerika ein. Wenn die Spenden nun wegbrächen, "werden wir Projekte kürzen müssen," sagt Heinz, "das wäre sehr schmerzhaft, schließlich schlägt die Pandemie gerade in Lateinamerika mit einer halben Million Toten voll zu".

Es könne zum Beispiel sein, dass Adveniat nur noch einen Teil der Unterhaltskosten für Krankenschwestern in lateinamerikanischen Spitälern stemmen könnte. "Eigentlich müssten wir in diesem Jahr noch stärker helfen als sonst", sagt Heinz. Er rechnet jedoch mit einem Einbruch der Kollekten in Höhe von 11 bis 13 Millionen Euro. Wegen des Rückgangs denkt der Geschäftsführer bereits über einen Abbau der derzeit 87 Vollzeitstellen bei Adveniat nach. Kündigungen solle es aber nicht geben.

Eigentlich war 2020 bisher ein ganz gutes Spendenjahr

Was die Spendenbereitschaft angeht, ist 2020 eigentlich ein gutes Jahr. Laut einer Untersuchung des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen gingen die Einnahmen bei 30 großen Spendenorganisationen in Deutschland im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent nach oben. Auch bei Brot für die Welt und Adveniat stellt man fest, dass bei Aufrufen und Galas in diesem Jahr mehr gegeben wurde. Bei Adveniat nahmen die Einzelspenden um 26 Prozent zu. "Aber das kann die Weihnachtskollekte natürlich nicht ersetzen", sagt Geschäftsführer Heinz.

Die Hilfswerke versuchen mit Online-Kampagnen, zusätzlichen Spendentüten, QR-Codes und Überweisungsscheinen in Kirchenbriefen zu retten, was zu retten ist. Auch während der zahlreichen Online-Gottesdienste soll auf die digitale Kollekte hingewiesen werden. In ihrer Not üben Brot für die Welt und Adveniat sogar den ökumenischen Schulterschluss und rufen auf der Internetseite www.weihnachtskollekten.de gemeinsam zu Spenden auf. "Es wäre schön, wenn die Weihnachtskollekte in diesem Jahr nicht unterginge", sagt Cornelia Füllkrug-Weitzel.