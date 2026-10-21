Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen den niedersächsischen AfD-Landesvorsitzenden Ansgar Schledde erhoben. Ihm werden Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Die Anklageerhebung erfolgte demnach bereits am 6. Oktober. Die zuständige große Strafkammer beim Landgericht Hannover habe nun über die Eröffnung eines Hauptverfahrens zu entscheiden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Es gelte die Unschuldsvermutung. Schledde wird laut Mitteilung zur Last gelegt, im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum 5. Juli 2022 in 113 Fällen als Vorsitzender des Kreisverbands Ems-Vechte als Spenden zu bewertende Zahlungen von insgesamt 44 630 Euro vereinnahmt und nicht unverzüglich an ein für Finanzangelegenheiten von der Partei satzungsmäßig bestimmtes Vorstandsmitglied weitergeleitet zu haben. In einem weiteren Fall sei er verdächtig, unrichtige Angaben zur Höhe der vom Landesverband Niedersachsen vereinnahmten Spenden im Rechenschaftsbericht der Bundes-AfD vom 23. November 2022 an die Präsidentin des Deutschen Bundestags bewirkt zu haben. Schledde selbst sagte, die Anklage komme nicht überraschend. „Ich sehe dem Verfahren mit der gebotenen Gelassenheit entgegen“, teilte er mit. „Die gegen mich erhobenen Vorwürfe weise ich in Gänze und entschieden zurück.“ Sie seien unbegründet, er habe sich stets an Recht und Gesetz gehalten.