31. Juli 2019, 18:52 Uhr SPD Wo bleibt die Konkurrenz?

Das Bewerberduo Christina Kampmann und Michael Roth beklagt die "Taktiererei" von Genossen. Bisher sind sie die beiden einzigen, die eine gültige Kandidatur für den Vorsitz eingereicht haben.

Von Mike Szymanski , Berlin

Im Wettbewerb um die künftige SPD-Spitze hat das Bewerberduo Christina Kampmann (ehemalige NRW-Familienministerin) und Michael Roth (Staatsminister im Auswärtigen Amt) zu viel Taktiererei in der Partei beklagt. Sie spürten einen "gewissen Unmut" in der Partei darüber, dass sie zur Halbzeit der Bewerbungsfrist noch immer die einzigen Bewerber seien, die formal alle Anforderungen an eine Kandidatur erfüllten, erklärten sie am Mittwoch in Berlin vor Journalisten.

Kampmann berichtete von Rückmeldungen aus der Partei, wonach es als "beschämend" empfunden werde, dass es nicht jetzt schon mehr Kandidaten um den Parteivorsitz gebe. Anders als das konkurrierende Bewerberteam der Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer können Kampmann und Roth bereits die nötige Unterstützung aus der Partei vorweisen. Bewerber müssen entweder fünf Unterbezirke, einen Bezirk oder einen Landesverband hinter sich vereinen. Jedoch herrscht Sommerpause, dies macht es Bewerbern schwieriger. Zugleich zaudern weitaus prominentere Sozialdemokraten wie etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, öffentlich zu erklären, ob sie kandidieren. Roth und seine Kollegin Kampmann erklärten, sie hätten nicht den Finger rausgestreckt, um zu fühlen, "wo weht der Wind?"

Harte Kritik übten sie am Umgang untereinander in der SPD. Roth warf seiner Partei ein "Haltungsproblem" vor. "Wir gehen einfach nicht anständig miteinander um." Den Konkurrenten um den Vorsitz schlagen Kampmann und er nun einen "Pakt für Fairness und Respekt" vor.

Die beiden SPD-Politiker stecken bereits voll im Wahlkampf, obwohl die Bewerbungsfrist erst am 1. September endet. Sie waren in München und Leipzig unterwegs, um sich vorzustellen und ein Gespür für die Erwartungen an der Basis zu bekommen. Beide wollen die Partei deutlich nach links rücken, jedoch die SPD "nicht Hals über Kopf" aus der großen Koalition herausführen. Im Herbst will die Partei Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit ziehen. Die Schuldenbremse halten sie für überholt. Ob bei Bahn-Infrastruktur oder bei Kita-Plätzen - "überall" sei ihrer Auffassung nach "Investitionsschwäche sichtbar". Das Ziel der "schwarzen Null" im Haushalt stellen sie infrage. Sollten sie gewinnen, wollen sie Kommunalpolitikern mehr Einfluss im Parteivorstand verschaffen. Mit Positionen wie diesen wollen sie in den nächsten Wochen die SPD-Mitglieder von sich überzeugen. Die Partei gewährt allen Bewerberteams ihren Angaben zufolge ein Budget von 5000 Euro für die jeweiligen Kampagnen. Außerdem übernimmt sie Fahrt- und Übernachtungskosten.

Von Anfang September an sollen sich die Bewerber in Regionalkonferenzen präsentieren. Im Oktober sollen die Mitglieder um ihr Votum geben werden. Im Dezember bestimmt ein Parteitag die neue Parteispitze. Mit weiteren Kandidaturen wird gerechnet.