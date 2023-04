Von Georg Ismar, Berlin

Von "Peterchens Mondfahrt" war 2009 die Rede, als der damalige Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Peter Hintze (CDU), dafür warb, dass Deutschland in den kommenden Jahren eine eigene Mission zum Mond schicken solle.

Inzwischen haben sich die Dinge weiterentwickelt, der Weltraum gewinnt auch jenseits großer Missionspläne generell an Bedeutung. So hat sich im Ukraine-Krieg etwa gezeigt, wie wichtig zum Beispiel Satelliten für Aufklärung und Internetversorgung sind.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat nun ein 13-seitiges Papier zu "Deutschlands Rolle im Weltraum" vorgelegt, das geprägt ist von der Sorge, dass das Land hier zu abhängig von anderen Staaten werden und Entwicklungen verschlafen könnte. Eigene Mondmissionen sind heute eher sekundär. Aber die mehr als zehn Jahre alte deutsche Raumfahrtstrategie soll abgelöst werden durch ein nationales Weltraumgesetz, das vor allem die eigenen Fähigkeiten stärken soll, eigene Satelliten ins All zu schicken.

Denn "Störungen der Weltrauminfrastruktur oder Datenübertragungen, ob an Satelliten oder Bodeninfrastruktur, durch menschengemachte oder umweltbedingte Einflüsse haben gravierende Folgen", betont das Papier der Arbeitsgruppe Wirtschaft, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. "Ohne Weltrauminfrastruktur ist das Leben in einer modernen und vernetzten Industrienation nicht möglich." Es ist das erste Mal, dass die SPD-Fraktion ein solches Positionspapier zum Thema Weltraum vorlegt.

Die Bundesregierung solle nun hoheitlich genutzte Weltrauminfrastruktur (Weltraum-, Bodensegment und Datenverbindungen) als kritische Infrastruktur anerkennen. Deutschland benötige zudem, "eingebettet in ein gemeinsames europäisches Vorgehen, unabhängigen Zugang zum Weltraum", wird in dem Papier betont und daraus eine klare Forderung abgeleitet: "Das heißt explizit, eigene Startkapazitäten und -plätze, sowie eigene Trägerraketen und Satelliten, die schnell Ausfälle kompensieren können." Deshalb begrüße man die Initiative zur Schaffung einer mobilen Startplattform in der deutschen Nordsee.

Neben einer ausreichenden finanziellen Ausstattung eines solchen Programms wird zudem betont, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) das Thema zur Chefsache machen solle: Daher unterstütze die SPD-Bundestagsfraktion "die Forderung nach einer Stabsstelle Raumfahrt im Bundeskanzleramt".

Generell will man das Bestreben nach einer stärkeren eigenen Weltraumstrategie einbetten in die bisherigen europäischen Bemühungen: Die Bundesrepublik müsse sich weiter zu ihrem starken Engagement in der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) und der EU-Raumfahrtpolitik bekennen und Verantwortung in der europäischen Raumfahrt übernehmen. "Entscheidend ist, das Budget für das nationale Raumfahrtprogramm perspektivisch so zu entwickeln, dass wir auf Augenhöhe mit unseren internationalen Partnern agieren können."