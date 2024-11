Als konkrete Beispiele nannte Mützenich das Kindergeld, das Deutschlandticket, Entlastungen der Industrie und der Zulieferbetriebe sowie den Schutz des Verfassungsgerichts. „Wenn wir eine solche Agenda vereinbaren können, dürfte es nach der angekündigten Gesprächsbereitschaft des Kanzlers leicht gelingen, einen sinnvollen Termin für die Wahl zu finden“, sagte Mützenich der SZ. Der SPD-Fraktionschef will eine Paketlösung.

Oppositionsführer Friedrich Merz beharrt dagegen darauf, dass Scholz erst die Vertrauensfrage stellen müsse. „Seine Regierungserklärung am Mittwoch wäre dafür eine gute Gelegenheit“, bekräftigte der CDU-Chef in einem am Sonntag veröffentlichten Interview im Stern. Danach könne man darüber sprechen, welche noch anstehenden Vorhaben die Union mittragen könne. Auch die FDP und andere Oppositionsparteien fordern, Scholz müsse die Vertrauensfrage schnellstmöglich stellen, um so rasch eine Neuwahl des Bundestages zu erwirken.

Der Bundeskanzler hatte nach dem Bruch der Koalition angekündigt, die verbleibende rot-grüne Koalition werde in den Sitzungswochen des Bundestages bis Weihnachten noch Gesetzentwürfe zur Abstimmung stellen, die „keinerlei Aufschub dulden“. Die Vertrauensfrage wolle er dann am 15. Januar stellen. Scholz’ erwartbare Niederlage bei der Vertrauensfrage würde den Weg freimachen für eine Neuwahl spätestens Ende März. Am Freitag hatte Scholz dann Gesprächsbereitschaft über den Termin signalisiert und auf die Fraktionen im Bundestag verwiesen.

Die Union äußerte sich zunächst nicht zu Mützenichs Vorstoß. Merz hatte die Unionsfraktion am Freitag in einer Sondersitzung auf seinen Kurs eingeschworen, an der Vertrauensfrage als Bedingung für Verhandlungen festzuhalten. Grundsätzlich plädierte er dafür, eine Zustimmung zu Gesetzesvorhaben in Betracht zu ziehen, wo CDU und CSU dies sachlich für richtig hielten. Als möglich gilt dies etwa bei einer möglichen Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes oder Vorschlägen zur Stärkung des Bundesverfassungsgerichts.

Als denkbares Szenario gilt in der Union, dass Scholz in der Sitzungswoche Ende November die Vertrauensfrage stellt und der Bundestag am letzten Sitzungstag vor Weihnachten aufgelöst wird, dem 20. Dezember. Dann müsste die Wahl nach der im Grundgesetz festgeschriebenen Frist von 60 Tagen bis Mitte Februar stattfinden. In der Regierung gilt dagegen allenfalls die letzte Plenarwoche im Dezember als früherer Termin für die Vertrauensfrage, was einen Wahltermin spätestens Anfang März bedeuten würde.

„Skandalös und beschämend“

Scharfe Kritik kam aus der Union zu Warnungen von Bundeswahlleiterin Ruth Brand vor erheblichen organisatorischen Problemen durch einen kurzfristig anberaumten Wahltermin, die die Behördenleiterin in einem Brief an den Kanzler und den Bundespräsidenten am Freitag dargelegt hatte. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nannte die Warnungen in der Bild am Sonntag „skandalös und beschämend“. Ein Sprecher von Brands Behörde sagte der Agentur Reuters, es sei Aufgabe der Bundeswahlleiterin, bei der Vorbereitung von Wahlen auch auf Risiken hinzuweisen. „Es gab keine Weisung oder Einflussnahme auf die Position der Bundeswahlleiterin im Zusammenhang mit Neuwahlen.“

Mützenich forderte, die Mahnungen zu beachten. „Wie leicht Demokratien durch einen ungeordneten und umstrittenen Wahlprozess Schaden nehmen können, mussten wir in anderen Ländern beobachten. Das darf uns nicht gleichgültig sein“, sagte er der SZ. Ähnlich äußerten sich die Grünen. Die Bundeswahlleiterin will sich an diesem Montag mit ihren Kollegen aus den Bundesländern über die Vorbereitung der Bundestagswahl besprechen, teilte ihre Behörde mit.

In der Union nahm derweil die Debatte über mögliche Koalitionspartner Fahrt auf. CDU-Chef Friedrich Merz denkt bereits laut über eine mögliche Mehrheit aus Union und FDP nach. „Auch mit einer FDP bei sechs oder sieben Prozent und einer CDU bei 37 Prozent ist eine stabile Mehrheit in Reichweite“, sagte er. CSU-Chef Markus Söder dagegen favorisierte in der Bild am Sonntag klar die SPD als „einzige im Moment realistische Chance“. Die FDP und ihr Parteichef Christian Lindner sollten nun eine „Pause einlegen“, sagte Söder.