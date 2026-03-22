Tim Klüssendorf hat eine undankbare und zugleich eminent wichtige Aufgabe an diesem Abend. Der Generalsekretär der SPD muss um 18.10 Uhr als Erster die nächste herbe Niederlage erklären und zugleich Worte finden, die die Partei davon abhalten, den Kopf zu verlieren.
SPD-NiederlageBloß nicht den Kopf verlieren
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Die SPD wird erschüttert vom Machtverlust in Rheinland-Pfalz. Mit aller Kraft wollen führende Sozialdemokraten nun eine Debatte um ihren Parteivorsitzenden und Vizekanzler Lars Klingbeil verhindern – dabei ist die längst in vollem Gange.
Von Georg Ismar
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Die Niederlage der SPD dürfte der Partei heftige Debatten bescheren. Die CDU jubelt, doch für die Koalition im Bund könnte es ungemütlich werden.
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