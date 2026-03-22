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SPD-NiederlageBloß nicht den Kopf verlieren

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Lars Klingbeil will am Reformkurs der Koalition im Bund festhalten. Aber hat er dafür ausreichend Rückhalt in seiner Partei?
Lars Klingbeil will am Reformkurs der Koalition im Bund festhalten. Aber hat er dafür ausreichend Rückhalt in seiner Partei? Lilli Förter/dpa

Die SPD wird erschüttert vom Machtverlust in Rheinland-Pfalz. Mit aller Kraft wollen führende Sozialdemokraten nun eine Debatte um ihren Parteivorsitzenden und Vizekanzler Lars Klingbeil verhindern – dabei ist die längst in vollem Gange.

Von Georg Ismar

Tim Klüssendorf hat eine undankbare und zugleich eminent wichtige Aufgabe an diesem Abend. Der Generalsekretär der SPD muss um 18.10 Uhr als Erster die nächste herbe Niederlage erklären und zugleich Worte finden, die die Partei davon abhalten, den Kopf zu verlieren.

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Die Niederlage der SPD dürfte der Partei heftige Debatten bescheren. Die CDU jubelt, doch für die Koalition im Bund könnte es ungemütlich werden.

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