Lars Klingbeil mit Manuela Schwesig? Schwesig mit Hubertus Heil? Schwesig allein? Zwischendurch wird auch Franziska Giffey für den Parteivorsitz gehandelt. Ein Sozialdemokrat sagt: „Das Schiff steuert absolut führungslos.“

Wer soll die SPD führen? Hubertus Heil (li.) hat seine Kandidatur eingereicht, Lars Klingbeil (Mitte) und Manuela Schwesig halten sich noch bedeckt.

In der jüngeren Phase der 163-jährigen Geschichte der deutschen Sozialdemokratie hat es bereits ungewöhnliche Wechsel an der Spitze gegeben. Den Sturz Rudolf Scharpings durch Oskar Lafontaine beim Mannheimer Parteitag 1995 etwa, den Putsch gegen Kurt Beck bei einer Klausur am Schwielowsee 2008. Oder aber die Demontage von Andrea Nahles nach der Europawahl im Jahr 2019.