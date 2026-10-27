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SozialdemokratenKlingbeil, Schwesig oder Heil? Drei Szenarien für den SPD-Vorsitz

Lesezeit: 4 Min.

Hubertus Heil (links), Lars Klingbeil und Manuela Schwesig.
Hubertus Heil (links), Lars Klingbeil und Manuela Schwesig.
Matthias Gränzdörfer/IMAGO

Wer soll die Partei in Zukunft führen? Bei der Personalsuche hängt viel von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin ab. Die Jusos bringen sogar ein Ende der Doppelspitze ins Spiel.

Von Georg Ismar, Berlin

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Manchmal fügt sich in der Politik alles wie von Zauberhand. Es ist ein sonniger Oktobertag in Rom, vor fünf Jahren. Angela Merkel stellt beim G-20-Gipfel Olaf Scholz als ihren höchstwahrscheinlichen Nachfolger vor. Scholz schlendert, die Hände in den Taschen, bester Dinge zum Tagungsgelände. Zwar hat gerade Norbert Walter-Borjans daheim seinen Rückzug als SPD-Chef angekündigt, Scholz ist aber in keiner Weise beunruhigt, dass das seinen Machtplan stören könnte. Er grinst verschmitzt, sagt, er habe da schon eine Lösung im Kopf.

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