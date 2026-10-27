Wer soll die Partei in Zukunft führen? Bei der Personalsuche hängt viel von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin ab. Die Jusos bringen sogar ein Ende der Doppelspitze ins Spiel.

Manchmal fügt sich in der Politik alles wie von Zauberhand. Es ist ein sonniger Oktobertag in Rom, vor fünf Jahren. Angela Merkel stellt beim G-20-Gipfel Olaf Scholz als ihren höchstwahrscheinlichen Nachfolger vor. Scholz schlendert, die Hände in den Taschen, bester Dinge zum Tagungsgelände. Zwar hat gerade Norbert Walter-Borjans daheim seinen Rückzug als SPD-Chef angekündigt, Scholz ist aber in keiner Weise beunruhigt, dass das seinen Machtplan stören könnte. Er grinst verschmitzt, sagt, er habe da schon eine Lösung im Kopf.