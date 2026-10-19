Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will auf dem SPD-Sonderparteitag im Januar möglicherweise für den Vorsitz der Partei kandidieren. „Ich kann es nicht ausschließen, dass ich antrete“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD auf eine entsprechende Frage. „Wir werden jetzt miteinander sprechen.“ Auf die Frage, was bei ihm anders sei als beim aktuellen SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil, sagte Heil, es gehe ihm nicht darum, „mich von irgendjemandem zu unterscheiden, sondern dass die SPD wieder stärker wird und erkennbar ist“. Heil machte eine Kandidatur auch davon abhängig, wie sich die SPD in den kommenden Wochen inhaltlich aufstellen werde. Zugleich betonte Heil, dass er sich nicht gegen die schwarz-rote Bundesregierung stellen wolle. Die SPD müsse Verantwortung übernehmen und zu Kompromissen bereit sein. „Es geht nicht darum, durchzuhalten. Diese Regierung darf nicht scheitern, sie muss liefern.“ Heil mahnte, dass die Koalitionspartner aber nicht versuchen sollten, mit „markigen Ankündigungen“ Punkte zu machen.