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SPD-VorsitzWarum Heils Kandidatur den Druck auf Klingbeil und Schwesig erhöht

Lesezeit: 5 Min.

Lars Klingbeil (li.) und Hubertus Heil auf dem SPD-Bundesparteitag 2023 in Berlin
Lars Klingbeil (li.) und Hubertus Heil auf dem SPD-Bundesparteitag 2023 in Berlin
Foto: Friedrich Bungert

Hubertus Heil war die letzten Jahre an allen Entscheidungen der SPD beteiligt und bringt sich nun als Mann für einen neuen Aufbruch ins Spiel. Nun hängt vieles an Manuela Schwesig, auch für Lars Klingbeil.

Von Georg Ismar, Berlin

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Das Werben des Hubertus Heil um Manuela Schwesig beginnt gleich im ersten Satz seiner Bewerbung um den SPD-Vorsitz, mit einer etwas ungewöhnlichen Städte-Aufzählung. „Liebe Genossinnen und Genossen, die Wahlergebnisse von Schwerin über Belgrad bis Washington zeigen: Demokratinnen und Demokraten können auch in diesen Zeiten aus eigener Kraft die Verhältnisse zum Besseren wenden“, schreibt der 54-jährige frühere Bundesarbeitsminister, frühere SPD-Generalsekretär und frühere Vize-Parteichef, der seit 28 Jahren auch Mitglied des Deutschen Bundestags ist.

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