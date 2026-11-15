Hubertus Heil war die letzten Jahre an allen Entscheidungen der SPD beteiligt und bringt sich nun als Mann für einen neuen Aufbruch ins Spiel. Nun hängt vieles an Manuela Schwesig, auch für Lars Klingbeil.

Das Werben des Hubertus Heil um Manuela Schwesig beginnt gleich im ersten Satz seiner Bewerbung um den SPD-Vorsitz, mit einer etwas ungewöhnlichen Städte-Aufzählung. „Liebe Genossinnen und Genossen, die Wahlergebnisse von Schwerin über Belgrad bis Washington zeigen: Demokratinnen und Demokraten können auch in diesen Zeiten aus eigener Kraft die Verhältnisse zum Besseren wenden“, schreibt der 54-jährige frühere Bundesarbeitsminister, frühere SPD-Generalsekretär und frühere Vize-Parteichef, der seit 28 Jahren auch Mitglied des Deutschen Bundestags ist.