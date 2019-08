Vizekanzler Olaf Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz haben sich am Mittwochmittag in Berlin als Kandidaten-Duo für den SPD-Vorsitz vorgestellt. Der Vizekanzler hatte sich als erstes Schwergewicht der SPD erst vergangene Woche dazu bereit erklärt, für den Vorsitz zu kandidieren, nachdem er das Amt zuvor aus zeitlichen Gründen abgelehnt hatte. Andere aus der SPD-Führung sind bei ihrer Ablehnung geblieben. "Wir wollen die SPD wieder stark machen", sagte Geywitz. Scholz und sie würden sich gut ergänzen. "Olaf Scholz kann gut erklären, ich kann Sachen gut auf den Punkt bringen."

Sie wolle Probleme im Land lösen - und "das kann man am besten in einer Regierung", so die Kandidatin, die in ihrem Statement auch ihre Bodenständigkeit als Mutter und bisherige Regionalpolitikerin hervorhebt. Sie habe sich immer schon dafür stark gemacht, dass mehr Politiker aus Ostdeutschland in Berlin vertreten sind und auch mehr Frauen. Da sie beides vereine, habe sie sich gerne für diesen Posten beworben. Die Parteiführung wolle man sich auf Augenhöhe aufteilen.

Die Gesellschaft wäre eine andere ohne die SPD, führte Scholz weiter aus. "Wir haben die Verpflichtung, dass die SPD wieder zur Stärke kommen kann." Deshalb habe er sich nun doch für eine Kandidatur entschieden.

Es gebe grundsätzliche Fragen, die neue Antworten erfordern würden, so Scholz - deshalb seien die Sozialdemokraten in ganz Europa momentan in der Krise. Die Klimapolitik und Antworten auf die Globalisierung seien im Fokus für die SPD, sagte Scholz. Es gehe darum, Wohlstand zu ermöglichen, ohne dass das Klima weiter so in Mitleidenschaft gezogen werde wie derzeit.

Um die Nachfolge der zurückgetretenen Andrea Nahles haben sich bislang mehrere Duos und Einzelkandidaten beworben. Die Frist für Bewerbungen läuft noch bis zum 1. September.