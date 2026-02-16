Mit jedem Wisch ein neues Video. Bunt, laut, schnell, ein Strom, der nie versiegt. Und ein Strom, der etwas macht mit jenen, die sich ihm regelmäßig aussetzen. Jedes Kurzvideo ist wie ein kleiner Dopamin-Kick. Und während Erwachsene – zumindest in der Theorie – in der Lage sind, sich dem zu widersetzen, sind Gehirne von Kindern und Jugendlichen deutlich anfälliger für solche Mini-Belohnungen.
Debatte um VerbotSocial Media ab 14 – oder erst ab 16?
Lesezeit: 4 Min.
Die SPD will Tiktok, Instagram und ähnliche Plattformen für Kinder verbieten. Für 14- bis 16-Jährige soll es eine „Jugendversion“ geben. Die Union hadert mit ihrer Haltung – zumindest bis zum Parteitag am Wochenende.
Von Valerie Höhne und Vivien Timmler, Berlin
