In Bielefeld ist einer der besseren Tage der Koalition zu beobachten, zumindest von der Stimmung her. Dabei gab es am Abend vorher an der Bar schon ironische Vergleiche zu Wal „Timmy“ vor der Insel Poel: erst sich freischwimmen, dann wieder auf eine Sandbank, kraft- und orientierungslos, in den letzten Zügen. Am Morgen aber taucht Lars Klingbeil bei der Klausur der Bundestagsabgeordneten der SPD aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen auf. Er ist bester Dinge. Zwei große Vorhaben sind zumindest in der Regierung auf der Zielgeraden, als Zeichen der Reformfähigkeit.