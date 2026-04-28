In Bielefeld ist einer der besseren Tage der Koalition zu beobachten, zumindest von der Stimmung her. Dabei gab es am Abend vorher an der Bar schon ironische Vergleiche zu Wal „Timmy“ vor der Insel Poel: erst sich freischwimmen, dann wieder auf eine Sandbank, kraft- und orientierungslos, in den letzten Zügen. Am Morgen aber taucht Lars Klingbeil bei der Klausur der Bundestagsabgeordneten der SPD aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen auf. Er ist bester Dinge. Zwei große Vorhaben sind zumindest in der Regierung auf der Zielgeraden, als Zeichen der Reformfähigkeit.
Reformen der Bundesregierung„Dann lasse ich mich sehr gerne anbrüllen“
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Zu Haushalt und Gesundheitsreform gibt es vorläufige Einigungen, dennoch stehen Union und SPD vor einer gewaltigen Bewährungsprobe. Die Stimmung in der Koalition ist angespannt, und Vizekanzler Klingbeil macht ein Wortgefecht öffentlich.
Von Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin/Bielefeld
Klausur der Unionsfraktion:„Hier braucht es mehr Tempo“
Die Unionsfraktion mahnt „mutige Strukturreformen“ in Wirtschafts- und Sozialpolitik an. Der Kanzler äußert sich sehr zuversichtlich, zumindest was Haushalt und Gesundheitsreform angeht.
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