Der frühere Vizekanzler und Parteichef Franz Müntefering hält eine Koalition der SPD mit der Linken für denkbar. "Ich mache das mal fest an dem, was Bodo Ramelow mit seiner Partei in Thüringen leistet." Dass die Partei sich demokratisch bewege, sei nicht zu bestreiten, sagte Müntefering dem Spiegel: "Die SPD sollte eine Koalition mit den Linken jedenfalls nicht ausschließen." Müntefering hatte eine rot-rote Koalition lange Zeit abgelehnt. Zu Differenzen in der Außenpolitik sagte er: "Da werden die Linken noch einiges lernen müssen, etwa, dass wir Verantwortung in der Welt haben."