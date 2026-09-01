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BundesregierungDer Sinkflug der SPD stellt alles infrage

Lesezeit: 4 Min.

Lars Klingbeil und Bärbel Bas stehen schwer unter Druck. Sind ihre Tage als Vorsitzende gezählt?
Lars Klingbeil und Bärbel Bas stehen schwer unter Druck. Sind ihre Tage als Vorsitzende gezählt?
Christian Spicker/Imago

Frust über die Reformen, Frust über die Umfragewerte und die Chefs: Die Basis lässt Protestnoten los, der Glaube an eine Wende mit Klingbeil und Bas schwindet. Was der SPD nach den Wahlen im September blühen könnte.

Von Georg Ismar, Berlin

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Es ist gar nicht so lange her, da hatte die SPD eine Idee, die viele Menschen abholte: der Respekt-Wahlkampf von Olaf Scholz. Der Vielleser hatte sich intensiv mit den Gründen für den Aufstieg von Donald Trump beschäftigt. „Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine der wichtigsten Grundlagen“, hieß es im Bundestagswahlprogramm 2021. Und: „Mit unserer Politik werden wir dazu beitragen, dass die Ungleichheit überwunden wird, Sicherheit im Wandel garantiert ist und neue Zuversicht entsteht.“

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