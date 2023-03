Von Georg Ismar

Rolf Mützenich fühlt sich an die Salonwagen aus den alten Western von Sergio Leone erinnert. Alles holzvertäfelt, grüner Teppich mit goldenen Verschnörkelungen, graue Vorhänge. An der Wand Landschaftsmalerei, etwas kitschig, eine heile Version der Ukraine. Der SPD-Fraktionschef wiederum hadert mit dem Bild, das von ihm mitunter gezeichnet wird in der realen Ukraine. Bis hin zur Episode, dass sein Name angeblich auf einer "Terrorliste" stand. Nun sitzt er hier im Sonderzug nach Kiew - und neben ihm Parteichef Lars Klingbeil. Das ist schon eine kleine Überraschung. Wenn man so will, bilden die beiden in der Ukraine-Politik fast die ganze Bandbreite der SPD ab. Sie wollen zeigen, wie ernst gemeint die eigene Wende ist.

Mützenich und Klingbeil sind zunächst von Berlin aus in das südostpolnische Rzeszów geflogen, im Karpatenvorland. Schon bei der Landung bekommen sie eine Ahnung vom Wandel der Zeit. Raketenabwehrsysteme vom Typ Patriot sind direkt an der Landebahn stationiert, überall ist viel Militärgerät zu sehen. Es ist der letzte Flughafen an der Nato-Ostflanke vor der ukrainischen Grenze. Von dort geht die Reise weiter per Kleinbus in den 95 Kilometer entfernten Grenzort Przemyśl, dann in den Sonderzug nach Kiew. Alle Fenster sind mit Plastikfolie verklebt, damit bei möglichen Detonationen keine Glassplitter umherfliegen. Ein Kohleofen heizt den Zug. Sollte es Bombenalarm geben, haben die Züge in der Ukraine die Anweisung, auf offener Strecke stehen zu bleiben und nicht in Ortschaften hineinzufahren.

Der Wille, es zu schaffen, ist an diesem Tag überall in der Ukraine zu spüren

Um Punkt 6.30 Uhr, auf die Minute pünktlich, kommt der Zug am Montagmorgen im Bahnhof von Kiew zum Stehen. Der bisherige Chef der Eisenbahn, Oleksandr Kamyschin, hat es geschafft, dass die Bahn trotz Krieg höhere Pünktlichkeitsquoten erzielt als die Deutsche Bahn. Er hatte sich vor dem Krieg für diesen 5. März beim Tokio-Marathon angemeldet. Da er wegen des Kriegs nicht teilnehmen kann, läuft Kamyschin den Marathon einfach in der Ukraine, von Borodjanka durch Irpin und Butscha bis nach Kiew. Unterwegs dokumentiert er, wie auch sonntags gearbeitet wird, um die Kriegsschäden zu beheben.

Es ist dieser Wille, es zu schaffen, den Mützenich und Klingbeil bei ihrem ersten Besuch in der Ukraine nach Beginn des russischen Überfalls immer wieder spüren können. Etwas zerknautscht steigen die beiden nach knapp zehn Stunden Fahrt im Kiewer Schneetreiben aus dem Zug, gerade für den knapp zwei Meter großen Klingbeil sind die Kojen etwas klein. Vergangene Woche hat Mützenich, quasi im Vorgriff auf die geheim gehaltene Reise, in einer Rede im Bundestag eine Art "Mea culpa" angestimmt, eine Abbitte für eigene Fehleinschätzungen. "Wenn wir neue Monster aufhalten wollen, müssen wir natürlich auch Rechenschaft über das ablegen, was in der Vergangenheit war. Das tue ich auch", sagte er. Er habe nicht die Brisanz von Wladimir Putins Aufsatz im vergangenen Juli erkannt, in dem er der Ukraine die eigene Staatlichkeit absprach und seine Kriegspläne offenlegte. Aber gleichzeitig, so der SPD-Mann, sei er doch etwas verwundert über diejenigen in Deutschland, die angeblich immer alles gewusst hätten. "Ich habe nicht alles gewusst", so Mützenich. "Ich finde, diese Demut sollten auch alle anderen haben, die in den letzten Wochen und Monaten immer meinten, alles richtig zu machen."

An diesem Montagmorgen steht Mützenich nun auf dem Maidan, dem großen Platz in Kiew. Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko zeigt ihm das Mahnmal für die 2013 und 2014 gestorbenen Opfer der Demokratiebewegung. Überall sind Panzersperren zu sehen, es ist inzwischen ein sonniger Wintermorgen, aber auch an diesem Tag gibt es wieder Luftalarm. "Ich habe nicht alles gesehen", sagt Mützenich auch auf dem Maidan bei der Frage nach eigenen Fehlern. Er mag das Rampenlicht nicht besonders, will auch keinen "Kriegstourismus" in Vororten wie Irpin machen, sondern durch Gespräche erfahren, was an weiterer Unterstützung gewünscht wird. "Ich bin nicht um der Bilder willen hier." Klitschko bringt die Bedeutung des Besuchs so auf den Punkt: "Wenn man eigene Fehler erkennt und umdenkt, ist das okay. Was nicht okay ist, dass wir viel Zeit verloren haben." Er konstatiert bei der SPD eine 180-Grad-Wende.

Detailansicht öffnen "Russland ist ein Wolf": Der frühere Boxweltmeister Wladimr Klitschko mit den SPD-Politiker Rolf Mützenich und Lars Klingbeil (von rechts) in Kiew. (Foto: Fionn Große)

Statt Ferndiagnose brauche es die persönlichen Eindrücke an Ort und Stelle. Daher sei der Besuch "wahnsinnig wichtig", sagt Klitschko. Im Westen müsse verstanden werden, dass die Ukraine erst der Anfang ist: "Russland ist ein Wolf." Am Morgen war auch sein Bruder Vitali, der Bürgermeister von Kiew, beim Frühstück mit den beiden Gästen dabei. "Wir haben als SPD immer deutlich gemacht, dass wir uneingeschränkt an der Seite der Ukraine stehen, das sieht man seit Tag eins des Kriegsausbruches", betont Parteichef Klingbeil dabei. Es würden jetzt Dutzende Marder- und Leopard-Panzer geliefert. Zudem sei das deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T zum Schutz gegen russische Angriffe für eine Stadt wie Kiew sehr wichtig. Allerdings hätten die Klitschkos gerne rasch weitere dieser Systeme, die teils mehr als ein Dutzend Raketen pro Tag abgeschossen haben. Aber die Fertigung dauert, und die Munition ist extrem teuer und knapp. "Deutschland leistet da sehr viel", betont Klingbeil, der mit den Klitschkos und dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in engem Kontakt steht. Er und Mützenich seien hier, um klarzumachen, dass die Unterstützung "uneingeschränkt weitergeht". Es ist auch ein Signal an die eigene Partei.

Die Reise soll den Bogen schlagen zu einer neuen Ostpolitik der SPD: Klingbeil hat den Bruch mit Russland so formuliert, dass es nun gelte, Sicherheit vor Russland zu organisieren. Zudem will man die Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten stärken, deren Sicherheitsbedenken oft überhört wurden. Die SPD hatte, auch wegen des Erbes der Ostpolitik Willy Brandts, lange auf enge Beziehungen zu Russland und Putin gesetzt. Mit dem Ausbau der Erdgasabhängigkeit wurde auf eine politische Einhegung Putins gesetzt. Das erwies sich als Irrtum.

Ex-Botschafter Melnyk hat seine Meinung über Mützenich nicht geändert

Auch nach der russischen Annexion der Krim 2014 kam es nicht zu einem Kurswechsel, die SPD pochte weiterhin auch auf den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2. Der nach Kiew als Vize-Außenminister gewechselte frühere Botschafter der Ukraine in Berlin, Andrij Melnyk, hat gerade Mützenich wiederholt attackiert. Mit Blick auf den neuen Botschafter Oleksij Makejew betont Mützenich nun auf der Reise: "Wir haben den Eindruck, dass mit dem Wechsel des Botschafters in Deutschland die Kontakte und auch der Wunsch nach Gesprächen gewachsen ist."

Melnyk indes äußert sich munter weiter zur deutschen Innenpolitik, ist aber eigentlich für Lateinamerika zuständig, er besucht derzeit Guatemala, Mexiko und Belize. "Für Herrn Mützenich gab es im Osten Europas nur Russland als den einzigen Player, dessen Interessen unbedingt berücksichtigt werden müssen, auch und vor allem auf Kosten der Ukraine", sagt er der Süddeutschen Zeitung. Das habe "vorwiegend ideologische und realpolitische Gründe, seine Fixierung auf atomare Abrüstung". Mützenich hatte zum Thema "Atomwaffenfreie Zonen" promoviert. Er habe sein Denken nicht verändert. Er bleibe "der größte Hemmschuh für die Zeitenwende und deutsche Waffenlieferungen für die Ukraine" und werde "als Bremsklotz in die Geschichte eingehen", kommentiert Melnyk gewohnt markig.

Mützenich selbst weist solche Anwürfe strikt zurück. Er fühlt sich wegen seines Einsatzes für Diplomatie offenkundig oft missverstanden. Dabei stützt er den Kurs von Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei den jüngsten Waffen- und Panzerlieferungen. Er ist es, der in der Fraktion die Mehrheiten dafür organisiert. Er setzt darauf, dass Staaten wie China, Indien oder Brasilien auf Russland und Putin einwirken können. Als sehr wichtig erachtet er die Absage an den Einsatz von Nuklearwaffen nach dem China-Besuch von Scholz und in der Abschlusserklärung beim G-20-Gipfel auf Bali. Das erlaube mehr Handlungsspielraum bei der Lieferung von Waffen.

Am Ende empfängt sogar Präsident Selenskij die beiden SPD-Politiker

Auch die Sache mit der angeblichen "Terrorliste" ist inzwischen ausgeräumt. Mützenich bezog sich wiederholt auf eine Liste, die das "Zentrum gegen Desinformation des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine" im Internet veröffentlicht hatte. Darauf standen mehr als 70 Personen, darunter neben ihm etwa auch Marine Le Pen und Alice Schwarzer. Der Vorwurf: Verbreitung von "Narrativen", die der russischen Propaganda dienten. Bei Mützenich wurden besonders seine Waffenstillstandsforderungen kritisiert. Nach dieser Logik hätte auch UN-Generalsekretär António Guterres auf so einer Liste stehen müssen, meinte Mützenich dazu. Die Liste ist seit Monaten nicht mehr abrufbar.

Auch Außenminister Kuleba macht deutlich, dass Mützenich auf keinen offiziellen Listen des Landes als Gegner geführt werde. Gegen Ende eines langen Tages sind die beiden Deutschen bei ihm im Außenministerium zu Gast. Auch hier spüren sie den Krieg, gedimmtes Licht, Sandsäcke, Schießscharten, schwer bewaffnete Soldaten. Kuleba kommt in blauem Pulli, dankt für den Besuch. Die Visite, sagt er artig, sei eine wichtige "politische Botschaft". Wie wichtig, zeigt die Nachricht, die überraschend kommt, als das Gespräch sich bereits dem Ende zuneigt. Präsident Wolodimir Selenskij will die beiden Sozialdemokraten noch vor der Abfahrt des Zuges treffen.