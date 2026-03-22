Der SPD-Politiker Carsten Träger ist tot. Wie die bayerische SPD am Sonntag mitteilte, starb der Fürther Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium am Samstag völlig unerwartet. Träger (Foto: IMAGO) wurde 52 Jahre alt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) äußerte sich tief betroffen und ordnete Trauerbeflaggung für die Gebäude des Bundestages an. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch würdigte Träger als „Umweltpolitiker mit Leib und Seele“ und „leidenschaftlichen Sozialdemokraten“. Sein Tod reiße eine Lücke, die nicht zu füllen sei. Laut Bild-Zeitung starb Träger nach einem Skiunfall in Österreich. Er war seit Mai 2025 Parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium. Bei der jüngsten Bundestagswahl trat er als Spitzenkandidat der SPD Bayern an. Sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Zusammenhalt und eine nachhaltige Zukunft habe weit über Bayern hinaus gewirkt, erklärte der Landesverband der Partei.