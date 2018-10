15. Oktober 2018, 00:00 Uhr SPD Sturmtief voraus

Die Sozialdemokraten sinken in Bayern auf einen historischen Tiefpunkt - nicht zuletzt, weil die Partei im Bund ein so miserables Bild abgibt.

Von Mike Szymanski

Natascha Kohnen. (Foto: Michaela Rehle/Reuters)

Es gibt nichts zu feiern. Es gibt bei der SPD in Berlin auch keine Party an diesem Wahlabend. Im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der Sozialdemokraten in Berlin, läuft der Wahlsonntag, der seine ersten Schockwellen lange schon vor den ersten Hochrechnungen durch die Republik gejagt hatte, so ganz anders als früher. Gespenstisch teilnahmslos.

Generalsekretär Lars Klingbeil hatte vor ein paar Tagen angekündigt, dass man nicht wie sonst zusammenstehen werde, mit einem Gläschen in der Hand, um gemeinsam darauf zu warten, wie weit die Balken in den Diagrammen im Fernsehen wachsen - oder eben auch nicht. Aber es geht natürlich nicht nur ums Geld. Die Entscheidung hat auch mit großem Kummer zu tun. Wem jetzt noch nach Feiern zumute ist, der müsste schon Freude am Schmerz haben. Ganz wegtauchen kann die Parteispitze natürlich nicht. SPD-Chefin Andrea Nahles hat ein Statement angekündigt. Das ist die nüchterne und kontrollierbare Form, mit diesem Ergebnis umzugehen: um die zehn Prozent. In Bayern kommt die SPD nicht mal mehr als Koalitionspartner in Frage. Nur noch fünftstärkste Kraft. Dass es so schlimm kommt? Die Genossen in Bayern und die in Berlin hatten es anders erhofft. Nahles legt einen Kurzauftritt hin, nur wenige Minuten. Dies sei ein "sehr schlechtes Ergebnis für die SPD", sie habe die Wähler nicht überzeugen können. Sie habe sich an der Regierung auch nicht von den andauernden Richtungsstreitigkeiten zwischen CDU und CSU freimachen können. Und nun? Will sie analysieren - "auf allen Ebenen". An Abenden wie diesen heißt es von Politikern oft, von solchen in Not besonders, man gewinne und verliere Wahlen gemeinsam. Aber indem von Berlin aus nur eingeordnet und dort nicht - wie früher auch in schlechten Zeiten - zusammengestanden wird, wirkt das auch wie eine maximale Distanzierung.

Was das Zusammenspiel von Bundespartei und Landesverband angeht, war von Anfang an der Wurm drin. Als Nahles im April an die Spitze der SPD gewählt wurde, hatte sie die Kampagne der Bayern geerbt. Sie war eng auf die Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zugeschnitten und - aus dieser Perspektive betrachtet - wohl auch stimmig. Kohnen hat sich nicht verbiegen lassen. Sie war fleißig im Wahlkampf unterwegs. Ihre Wahlkampfauftritte hatten aber immer auch die Anmutung des Exklusiven: "Kohnen Plus" hieß ihr Lieblingsformat, Auftritte auf kleinen Bühnen, Gespräche mit interessanten Gästen. Ein paar Gedanken austauschen statt Krawall schlagen. Aber damit hat sich die Partei in Bayern auch selbst noch viel kleiner gemacht, als sie ohnehin schon ist.

Nahles haderte mit diesem Kurs. Sie hätte Kohnen auch lieber in stärkerer Abgrenzung zu den Grünen gesehen, die im Wahlkampf zudem viel agiler wirkten. Umgekehrt hätte Kohnen sich gewünscht, dass die Bundespartei ihr nicht den ohnehin schon schwierigen Wahlkampf verhagelt. Aber so kam es. Das Erscheinungsbild der SPD im Bund muss sich für die Wahlkämpfer angefühlt haben, als hätte Berlin ihnen auch noch Bleiwesten umgehängt. Nichts von dem, was Nahles der Partei versprochen hatte, als sie die SPD gegen große Widerstände erneut in eine große Koalition führte, konnte sie einlösen. Ihr ist es nicht gelungen, die SPD zu stabilisieren. Im Gegenteil: Sie befindet sich im freien Fall. In einer der letzten Umfragen kam sie im Bund nur noch auf 15 Prozent, weshalb die Ursachen für das schlechte Abschneiden in Bayern nicht ausschließlich in Bayern verortet werden können.

In der Anhängerschaft wird die große Koalition als Wurzel allen Übels ausgemacht. Der Freitag und der Samstag vor der Wahl erlaubten schon einmal entsprechende Einblicke ins Seelenleben der Partei. In einer Schulaula im Zentrum Berlins hatten sich die Vertreter des linken Parteiflügels zum Kongress getroffen. Es ging um die Frage, wie sie sich die Erneuerung der SPD vorstellten. Aber in weiten Teilen wurde der Eröffnungsabend zu einer Abrechnung. Die SPD habe sich dem Prozess der Zerstörung ausgeliefert, sagte einer der Gäste aus dem Publikum. Jetzt müsse endlich jemand "die Notbremse ziehen" und die SPD aus der großen Koalition herausführen. Das Urteil über Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz fiel verheerend aus. Ein Wahlkämpfer aus Hessen, wo in zwei Wochen gewählt wird, stand irgendwann auf und sagte, er habe es satt, für die Fehler in Berlin am Wahlstand zur Verantwortung gezogen werden: "Ich kann das nicht mehr aushalten", sagte er. Ständig werde er darauf angesprochen, dass auch die SPD bereit gewesen wäre, den umstrittenen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sogar noch zu befördern. Erst auf Druck aus den eigenen Reihe hatte Nahles eine Korrektur der Entscheidung in der großen Koalition eingeleitet. Viele in der SPD waren regelrecht erschrocken, wie Nahles die Lage so falsch hatte einschätzen konnte. Die jüngste Einigung der Koalition zum Dieselstreit ist der nächste Aufreger: Besitzer alter Diesel, die auf Nachrüstungen durch die Industrie gehofft hatten, fühlen sich im Stich gelassen, weil die Regierung die Hersteller nicht wirklich in die Pflicht nimmt. An der Basis heißt es, die SPD sei vor ihnen auf die Knie gegangen. Ein Sturm zieht auf.

Wenn in zwei Wochen nicht auch noch in Hessen gewählt werden würde, hätte Nahles wohl Orkantief-Tage vor sich. Die Stimmung dreht eindeutig Richtung: raus aus der Groko. Die Debatte kann der Spitzenkandidat in Hessen, Thorsten Schäfer-Gümbel, im Moment aber nicht gebrauchen. Er kann die SPD mit viel Glück nach 19 Jahren Opposition vielleicht in die Regierung führen. An einen solchen Erfolg könnte sich auch Nahles ein wenig klammern - wenn er denn eintritt.