Die Sozialdemokraten positionieren sich für die nächste Bundestagswahl und kündigen an, 95 Prozent der Steuerzahler zu entlasten. Höherer Mindestlohn, Hilfe für die Industrie, Lockern der Schuldenbremse: Der Plan ist ambitioniert, und Olaf Scholz soll ihn umsetzen.

Von Georg Ismar, Berlin

Als etwas ganz Besonderes haben sie diese Inszenierung für die TV-Kameras angekündigt. Zeigen soll sie, mit welchem Schwung, mit welcher Geschlossenheit die Sozialdemokraten in die konkrete Planung des nächsten Bundestagswahlkampfs starten wollen. Nun ja, es sieht dann so aus: Der Kanzler und die Führungsriege der SPD schreiten wortlos eine Treppe im Willy-Brandt-Haus hinunter, durch das Atrium hindurch und fahren an der anderen Seite mit Fahrstühlen dann wieder nach oben.