Gut zehn Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat SPD-Spitzenkandidat Jochen Ott die kriselnde Partei auf einen selbstbewussten und mutigen Wahlkampf eingeschworen. „Wir müssen uns nicht kleiner machen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen uns nicht einreden lassen, wir seien das Problem“, rief der 52-jährige Landtagsfraktionschef bei einer Delegiertenkonferenz in Düsseldorf. „Wir sind nicht das Problem, wir sind die Antwort.“

Nach einer von den gut 200 Delegierten minutenlang umjubelten Rede wurde der aktuelle Landtagsfraktionschef mit 96,2 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die NRW-Wahl im April 2027 gewählt. Ott fordert Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) heraus, der seit 2022 eine schwarz-grüne Koalition anführt. Die Aussichten auf einen Wahlsieg der SPD in ihrem einstigen Stammland sind Umfragen zufolge allerdings aktuell äußerst gering. Ott forderte von der SPD, sich vom Umfragetief nicht beeindrucken zu lassen. „Wir starten jetzt in den Wahlkampf“, betonte der ehemalige Oberstudienrat. „Ich bin nicht für Fatalismus in die Politik gegangen. Ich bin für die Hoffnung in die Politik gegangen.“