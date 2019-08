16. August 2019, 11:40 Uhr Parteivorsitz Scholz bewirbt sich für SPD-Spitze

Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist nach SZ-Informationen bereit, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren.

Scholz habe seine Kandidatur diese Woche in einer Telefonschaltkonferenz mit den drei Interimsvorsitzenden angeboten, berichtete der Spiegel am Freitag.

am Freitag. Der Vizekanzler hatte noch im Juni erklärt, aus zeitlichen Gründen nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen und soll sich aus Sorge um einen weiteren Absturz der SPD umentschieden haben.

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz will ins Rennen um den SPD-Vorsitz einsteigen. Das haben Parteikreise der SZ bestätigt, zunächst hatte der Spiegel berichtet.

In einem Telefonat hat Scholz dem Spiegel zufolge den kommissarischen Parteivorsitzenden gegenüber gesagt: "Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt". Die Interimsvorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel haben demnach nicht widersprochen. Dem Spiegel zufolge sucht Scholz eine Partnerin, mit der er gemeinsam als Spitzen-Duo kandidieren könnte.

Der Vizekanzler hatte noch im Juni erklärt, aus zeitlichen Gründen nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen. Er soll sich aus Sorge um einen weiteren Absturz der SPD umentschieden haben. Grund dafür sei die Tatsache, dass im Bewerberfeld bislang niemand aus der ersten Reihe kandidieren wollte.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Bewerbern ist Scholz ein entschiedener Befürworter der großen Koalition. In der Partei wird dem Bericht zufolge für möglich gehalten, dass Scholz' Schritt andere prominente Kandidaturen nach sich zieht.

Die neue SPD-Spitze soll in einer Mitgliederbefragung bestimmt werden

Parteichefin Andrea Nahles war nach dem Absturz der SPD bei der Europawahl Ende Mai zurückgetreten. Kandidaten für ihre Nachfolge haben bis zum 1. September Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Kommissarisch leiten Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Landesvorsitzender in Hessen, die Partei. Die neue SPD-Spitze soll dann in einer Mitgliederbefragung faktisch bestimmt und auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden.

Inzwischen haben sich mehrere Nachfolger-Duos und zwei Einzelkämpfer beworben. Für die offizielle Kandidatur brauchen Bewerber die Nominierung durch einen Landesverband, einen Bezirk oder fünf Unterbezirke. Diese formalen Kriterien erfüllt bislang nur das Duo Christina Kampmann, NRW-Landtagsabgeordnete, und Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Die neue SPD-Spitze soll dann in einer Mitgliederbefragung faktisch bestimmt und auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden.

Daneben wollen die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer antreten, ebenso wie die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Simone Lange und Alexander Ahrens. Offiziell ihre Bewerbung erklären wollen an diesem Freitag Gesine Schwan und Ralf Stegner. Das Interesse der Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission und des stellvertretenden Parteivorsitzenden war bereits vorab bekanntgeworden. Mit Stegner will der erste Vertreter der Parteispitze kandidieren.Zudem kündigte der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Robert Maier, seine Kandidatur an. Auch der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow hat mitgeteilt, dass er sich bewerben wolle.

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping kandidieren wollen. Pistorius ist der einzige, der genau wie Scholz aus dem ansonsten eher linken Bewerberfeld heraussticht.