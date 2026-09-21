Der rote Hosenanzug ist zum Markenzeichen der selbsternannten „Frau gegen Blau“ geworden. Sie sticht nicht nur deshalb auf dem Podium im Willy-Brandt-Haus zwischen den Angeschlagenen und Geschlagenen heraus. Eingerahmt wird sie von den SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil und von Steffen Krach, der in Berlin gerade das schlechteste Ergebnis der Geschichte eingefahren hat. Nach diesen drei September-Wahlen ist die politische Mitte noch gerupfter, und auf dem SPD-Podium ist Ratlosigkeit zu erleben. Wer Klartext redet und ausschert, das ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.