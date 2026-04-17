Es ist ein hochemotionales Thema. Kein Wunder also, dass es auch eine hochemotionale Debatte wurde. Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag über gleich zwei Gesetzentwürfe zur Entkriminalisierung des Schwarzfahrens beraten. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass das Fahren ohne Fahrschein nicht mehr als Straftat verfolgt wird, sondern lediglich als Ordnungswidrigkeit gilt – und schafften es mit ihren Anträgen, die SPD bei dem Thema vor sich herzutreiben.