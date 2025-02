Sein behandelnder Arzt spricht darin von einem „schweren Burn-out-Syndrom mit den typischen Zeichen einer tiefgreifenden Erschöpfung und stark ausgeprägtem Energiemangel“. Dazu kämen „Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten sowie Schlafstörungen“ und eine „verringerte emotionale Belastbarkeit“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Burn-out offiziell als Gesundheitsproblem anerkannt und beschreibt es als einen Zustand der körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung, der durch chronischen Stress entsteht.

Im politischen Deutschland ist der ehemalige SPD-Bundeskanzler seit dem russischen Überfall auf die Ukraine weitgehend isoliert. Schröder distanzierte sich in den Augen vieler zu lange nicht von seinem „Freund“ Wladimir Putin und stand schon vorher wegen seines Engagements für russische Gaskonzerne in der Kritik. Der Bundestag strich ihm sein Altkanzlerbüro. Ein SPD-Parteiausschlussverfahren scheiterte allerdings.

Rund um seinen 80. Geburtstag im vergangenen April zeigte Schröder sich wieder häufiger öffentlich. Damals gab er der dpa ein ausführliches Interview und ließ sich von einem NDR-Kamerateam auf einer China-Reise und dem Golfplatz begleiten. Zu seiner Inszenierung trägt auch seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim bei. Die 55 Jahre alte südkoreanische Unternehmensberaterin zeigt den Altkanzler seit der Eheschließung 2018 immer wieder in privaten Momenten auf dem sozialen Netzwerk Instagram in Szene. Seit dem 5. Januar herrscht dort jedoch Sendepause.

Jüngst sorgte dann aber seine krankheitsbedingte Absage eines Auftritts im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern für Aufsehen. Mitte Januar sollte Schröder dort vor dem Untersuchungsausschuss vernommen werden, der den Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 untersucht. Besonders der politische und finanzielle Einfluss Russlands auf das Handeln der SPD-geführten Schweriner Landesregierungen interessiert die Parlamentarier.

Dabei steht die Frage im Raum, welche Rolle Schröder spielte. Nord Stream 1 hatte er als Kanzler, den Bau der weiteren Pipeline dann 2006 als Verwaltungsratsvorsitzender der Nord Stream 2 AG befördert, einer hundertprozentigen Tochter der russischen Gazprom.

Aus Schröders Zeugenaussage in Schwerin dürfte vorerst nichts werden. Er sei „weder aktuell noch in absehbarer Zeit den körperlichen und psychischen Belastungen durch eine längere – insbesondere öffentliche – Befragung in einem Untersuchungsausschuss gewachsen“, schreibt sein behandelnder Arzt in seiner Stellungnahme. Er warnt, dies könne Schröders Gesundheitszustand weiter verschlechtern.