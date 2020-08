Von Mike Szymanski, Würselen

Wer etwas über Freundschaft und Feindschaft in der Politik lernen will, der musste sich am Montag tief in den Westen aufmachen, nach Würselen, in die Heimat des SPD-Politikers Martin Schulz. Ein Ort ohne Glanz und Glamour. Schulz erwartet einen besonderen Gast, Parteikollege Scholz hat sich angekündigt, mit ihm und einigen ausgewählten Gästen über die Zukunft des Landes zu reden. Wirklich hübsch haben sie es nicht für ihn gemacht, man traf sich in einer Garage des regionalen Busunternehmers.