Von Daniel Brössler und Cerstin Gammelin, Berlin

Olaf Scholz sitzt allein auf der Regierungsbank. Um ihn herum ist es leer, keine Regierungsmannschaft. Der Sozialdemokrat ist noch dabei, sein Kabinett zu bestellen. Also regiert Scholz erstmal ganz für sich, gewissermaßen als Alleinherrscher. Was nach einem Tagtraum des künftigen Kanzlers für reibungsloses Regieren klingt, hat es tatsächlich einmal gegeben, 2011 eine gute Woche lang in Hamburg. Scholz war bereits als Bürgermeister gewählt, lotete aber noch in Ruhe aus, wen er als Senator oder Senatorin will.