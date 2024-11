K-Frage entschieden – Pistorius verzichtet, Scholz tritt an

Nach einer chaotischen Woche erklärt der Verteidigungsminister, dass er nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung stehe. Der Amtsinhaber führt die Genossen in die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar.

Von Georg Ismar, Nicolas Richter, Berlin

Die Diskussion über die Kanzlerkandidatur in der SPD ist entschieden: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat seinen Verzicht erklärt. Amtsinhaber Olaf Scholz wird die Sozialdemokraten in die Bundestagswahl am 23. Februar führen.