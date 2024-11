Für den heutigen SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil wurde die Analyse zur Blaupause für den Wahlkampf 2021, geschlossen wie selten agierte die Partei, setzte Schwerpunkte wie zwölf Euro Mindestlohn oder versprach 400 000 neue Wohnungen im Jahr, um Miet- und Wohnkosten zu dämpfen. Heute ist da eher wieder die SPD von 2017, und statt um Inhalte geht es nur um die Frage, ob Olaf Scholz noch der Richtige ist, um erneut als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen. „Das wirkt wie die Rückkehr der alten SPD. Ich hätte das nicht für möglich gehalten“, sagt Stauss. Nachdem Recherchen einen strategischen Plan der FDP zum Koalitionsbruch nahelegten, habe sich die SPD mit ihrer Debatte „erfolgreich dazwischengeworfen“. So war das Thema rasch weg – und die Union müsse gerade nichts machen, sie könne genüsslich zuschauen.

Für Friedrich Merz fällt ihm sofort ein Slogan ein

Stauss, selbst SPD-Mitglied, muss an sich halten, für einen Kampagnenmanager und Werbetexter sei das gerade alles eine Katastrophe. In seiner früheren Rolle ist nun für den SPD-Wahlkampf wie schon 2021 Raphael Brinkert, der mit seiner Agentur damals Olaf Scholz als Anpacker und „Respekt-Kanzler“ verkaufte. Einer, der das Geschäft auch gut kennt, muss lange nachdenken für einen überzeugenden SPD-Slogan für die Neuwahl am 23. Februar, für die CDU und Friedrich Merz falle ihm aber sofort einer ein: „Einfach gut regieren.“

„Wichtig ist, dass die Debatte schnell ins Abklingbecken kommt“: Wahlkampfexperte Stauss findet katastrophal, was in der SPD jetzt passiert. (Foto: Karlheinz Schindler/dpa)

Stauss hat in Sachen Scholz oder Pistorius eine klare Meinung. „Es ist doch eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass ein amtierender Kanzler, der nicht seinen Rückzug ankündigt, auch der Kanzlerkandidat ist.“ Olaf Scholz habe für die SPD das Kanzleramt nach 16 Jahren und aus zunächst aussichtsloser Lage erobert. Der ideale Moment einer Nominierung wäre aber kurz nach dem Tag des Koalitionsbruchs am 6. November gewesen, als es abends in der Bundestagsfraktion nach der Entlassung von Christian Lindner Standing Ovations für ihn gab. „Da hätte man am nächsten Morgen einen Vorstandsbeschluss per Rundruf machen sollen, damit nichts anbrennt.“ Es habe jetzt viel zu lange gedauert. Und man hätte Boris Pistorius dazu bringen müssen, dass er das in 30 Sekunden klärt, indem er einfach nur klar sage, er stehe nicht zur Verfügung.

„Jetzt läuft er Gefahr, als das dazustehen, was er nie sein wollte: illoyal. Das hat er sich durch seine permanenten Nichtdementis leider auch selbst erarbeitet, jetzt haben wir den Salat“, sagt Stauss über Pistorius. Das Theater hätten nun alle mitbekommen, und die anderen Parteien nähmen die ganzen Aussagen über Olaf Scholz im Wahlkampf auf Wiedervorlage. „Wichtig ist, dass die Debatte schnell ins Abklingbecken kommt“, meint der 59-Jährige.

Es fehle auch der Respekt vor der Institution des Bundeskanzlers. „Das gilt besonders für die Debattenbeiträge, als Scholz auf dem G-20-Gipfel weilte. Mein Eindruck bei manchen dieser Wortmeldungen ist, dass es weder um das Land noch die Partei, sondern vor allem und das eigene Mandat geht.“ Es gebe in der SPD ja keine inhaltliche Debatte, wie beim Nato-Doppelbeschluss oder der Agenda 2010, sondern es gehe alleine um hochspekulative Wahlchancen. „Das hat einen Beigeschmack.“ Pistorius sei eine „reine Projektionsfläche“. Es sei auch ein Trugschluss, zu glauben, „die Zeit ist so kurz bis zur Wahl, dass er keine Fehler macht“.

Stauss betont, die SPD habe schon zu viele Sturzgeburten von Kanzlerkandidaten erlebt, und alle seien schiefgegangen: Steinmeier, Steinbrück, Schulz. Und es sei auch noch nie jemand wegen der Sympathiewerte gewählt worden. Zudem werde es im Wahlkampf vor allem um die Themen Wirtschaft, Arbeit, Rente gehen, sagt Stauss – das sei alles sicher nicht das Spezialgebiet von Pistorius.