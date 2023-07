Die AfD überflügelt in Umfragen die Sozialdemokraten, NRW ist führungslos, und im Osten und Süden muss man Wahlschlappen fürchten. In der SPD wächst die Nervosität. Und an der Basis der Zweifel an Olaf Scholz.

Von Tim Frehler, Georg Ismar und Gianna Niewel, München/Berlin/Saarbrücken

Neulich der Berserker-Auftritt des Abgeordneten Michael Schrodi, wie er da in Freizeitkluft das Bundestagspräsidium angiftet, wie er in Richtung Friedrich Merz pöbelt - so etwas ist so gar nicht im Sinne von Olaf Scholz. Der Kanzler sagt in diesen nervösen Tagen des Sommers 2023 lieber Sätze wie: Wir sind die coolsten. Wo andere durchdrehen, gelte es gelassen zu bleiben. Aber seine eigene Partei ist nur bedingt gelassen. Deswegen ja auch die Appelle von Scholz.