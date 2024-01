Wohin gehst du, Kanzler? Laut Umfragen ist Olaf Scholz so unbeliebt wie niemand zuvor in diesem Amt.

Die Zweifel an Olaf Scholz wachsen inzwischen auch dort, wo die Treue bisher am größten war: in seiner SPD. Große Spielräume für einen Neustart hat der Regierungschef nicht. Allenfalls könnte er von unerfreulichen Entwicklungen in der Welt profitieren.