Mit seinen Videobotschaften erreicht der Sigmaringer SPD-Politiker Robin Mesarosch in den sozialen Medien viele Menschen, die seine Partei in seinem Heimatland Baden-Württemberg inzwischen nicht mehr erreicht. Mal wettert er gegen den Kanzler Friedrich Merz (CDU), wenn der den Mindestlohn infrage stellt. Mal fordert er, gegen die AfD ein Verbotsverfahren einzuleiten. Am Dienstag stellt er ein neues Video ins Netz. Mesarosch redet sich dabei minutenlang in Rage, seine Wutrede geht seitdem viral. „Wir werden seit Jahren verarscht“, sagt Mesarosch in dem Video. Er wirkt angefasst, sehr emotional.