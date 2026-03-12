Zum Hauptinhalt springen

Baden-WürttembergBei der SPD muss sich alles ändern – und bleibt doch, wie es ist

„Für mich ist das Vertrauensbasis und Auftrag“: Die zehnköpfige SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag hat Sascha Binder zum Vorsitzenden gewählt.
„Für mich ist das Vertrauensbasis und Auftrag“: Die zehnköpfige SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag hat Sascha Binder zum Vorsitzenden gewählt. Uli Deck/dpa

Die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg ringen nach der Landtagswahl um Erneuerung. Der Fraktionschef tritt zurück, aber Nachfolger wird ausgerechnet der glücklose Generalsekretär. Die Partei ist in Aufruhr.

Von Roland Muschel und Vivien Timmler, Stuttgart/Berlin

Mit seinen Videobotschaften erreicht der Sigmaringer SPD-Politiker Robin Mesarosch in den sozialen Medien viele Menschen, die seine Partei in seinem Heimatland Baden-Württemberg inzwischen nicht mehr erreicht. Mal wettert er gegen den Kanzler Friedrich Merz (CDU), wenn der den Mindestlohn infrage stellt. Mal fordert er, gegen die AfD ein Verbotsverfahren einzuleiten. Am Dienstag stellt er ein neues Video ins Netz. Mesarosch redet sich dabei minutenlang in Rage, seine Wutrede geht seitdem viral. „Wir werden seit Jahren verarscht“, sagt Mesarosch in dem Video. Er wirkt angefasst, sehr emotional.

