Der Plan war eigentlich unschlagbar, aber er scheitert schon am Klohäuschen. Die Idee war: Wenn die Menschen schon nicht mehr freiwillig zur SPD kommen, dann fängt die SPD die Menschen da ab, wo sie nicht an ihr vorbeikommen. An der Einfahrt zum Einkaufshotspot aus Edeka, Aldi und Bäckerei in Dortmund-Eving zum Beispiel. Es ist kurz nach fünf Uhr am Mittwoch, dunkel und kalt zwar, aber Feierabendzeit und deshalb reger Publikumsverkehr. Hier wollte die SPD ihre Pavillons aufbauen, ihre Tische und, damit auch wirklich jemand stehen bleibt, ihren Currywurstwagen.