Die erste Entscheidung im Rennen um den Parteivorsitz der SPD ist schon gefallen: Der TV-Satiriker Jan Böhmermann wird nicht neuer Chef der ältesten Partei Deutschlands. Seine kurzfristige und öffentlichkeitswirksame Bewerbung wurde von der SPD nicht zugelassen. Wer in Zukunft an der Spitze der SPD steht, entscheidet sich zwischen dem 14. und 25. Oktober, wenn mehr als 430 000 Parteimitglieder zur Abstimmung aufgerufen werden. Zur Wahl stellen sich 17 Sozialdemokraten, acht Paare und ein Einzelbewerber treten an. Sehr wahrscheinlich wird die SPD in Zukunft von einer Doppelspitze angeführt. Prominentester Kopf im Kandidatenfeld ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz, er geht mit der Brandenburger Landespolitikerin Klara Geywitz ins Rennen.

Scholz, Geywitz und Co. präsentieren sich vom 4. September bis 12. Oktober auf 23 Regionalkonferenzen. In jedem Bundesland findet mindestens eine Veranstaltung statt, die großen SPD-Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen laden zu drei Versammlungen ein.

Jedes Team hat fünf Minuten Zeit

Folgenden Ablauf gibt die Partei für die Konferenzen vor: Die Teams haben fünf Minuten Zeit, um sich und ihre Ideen vorzustellen, anschließend darf jeder Kandidat eine Minute lang über aktuelle Fragen sprechen, danach kommt die Basis zu Wort. Maximal zweieinhalb Stunden solle eine Veranstaltung dauern.

Für viele der 23 Veranstaltungen müssen sich interessierte SPD-Mitglieder anmelden. Wie das geht und zu welchen Terminen man unangemeldet erscheinen kann, erfahren Sie hier. Wer das Geschehen live mitverfolgen will, jedoch nicht vor Ort sein kann, dem verspricht die SPD einen Livestream im Internet.

Die Termine der 23 Regionalkonferenzen im Überblick:

4. September, Saarbrücken 18 Uhr, Congress Centrum Saar

6. September, Hannover 18 Uhr, Wienecke XI

7. September, Bernburg an der Saale 10 Uhr, Kurhaus Bernburg

8. September, Bremen 14 Uhr, Bürgerzentrum Neue Vahr

9. September, Friedberg 18.30 Uhr, Stadthalle Friedberg

10. September, Nieder-Olm 18 Uhr, Ludwig-Eckes-Festhalle

11. September, Erfurt 18 Uhr, Parksaal im Steigerwaldstadion

12. September, Nürnberg 18.30 Uhr, Meistersingerhalle (Keine Anmeldung nötig)

14. September, Filderstadt 16 Uhr, Filharmonie

15. September, Oldenburg 17 Uhr, Weser-Ems-Hallen

16. September, Bad Hersfeld 19 Uhr, Wortreich

17. September, Berlin 18.30 Uhr, Willy-Brandt-Haus

18. September, Hamburg 19 Uhr, Kampnagel (Keine Anmeldung nötig)

20. September, Neubrandenburg 18.30 Uhr, Haus der Kultur

21. September, Neumünster 11 Uhr, Stadthalle Neumünster

23. September, Ettlingen 19 Uhr, Schlossgartenhalle

27. September, Braunschweig 18 Uhr, Stadthalle Braunschweig

28. September, Kamen 10.30 Uhr, Stadthalle Kamen

29. September, Troisdorf 10.30 Uhr, Stadthalle Troisdorf

1. Oktober, Potsdam 18 Uhr, Fraunhofer-Konferenzzentrum

6. Oktober, Duisburg 10.30 Uhr, Mercatorhalle Duisburg

10. Oktober, Dresden 18 Uhr, Herbert-Wehner-Haus

12. Oktober, München 10.30 Uhr, Kulturzentrum Trudering (Keine Anmeldung nötig)