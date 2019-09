9. September, Friedberg: Heimspiel für Roth

Michael Roth ist der einzige hessische Kandidat im Bewerberfeld der Sozialdemokraten. Seine Teampartnerin Christina Kampmann und er galten anfangs nicht unbedingt als Favoriten auf den Parteivorsitz, machen bei den Regionalkonferenzen aber immer wieder auf sich aufmerksam. Das jüngste Duo des SPD-Wahlkampfs liefert auch in Friedberg "eine frische und offenbar gut eingespielte Präsentation" ab, wie die Gießener Allgemeine schreibt. Nach Auffassung der "Hessenschau" war Roths Auftritt allerdings offenbar eher zurückhaltend. Sie schreibt, Roth "war anwesend, aber hat er etwas gesagt?". Roth sei selbst beim Abschlussstatement nicht ans Mikrofon gestrebt, "selbst als seine wortgewaltige Teampartnerin Christina Kampmann es ihm in letzter Sekunde doch noch überreichte".

8. September, Bremen: Buhrufe für Pistorius

Der Bremer SPD-Landesverband ist eher im linken Spektrum der Partei zu finden. Die SPD regiert in der Hansestadt zusammen mit Grünen und Linken. Zur Regionalkonferenz erscheint auch der grüne Landesvorsitzende Hermann Kuhn. Dem Weser-Kurier sagt er: "Sonst kennt man in der Koalition immer nur die Papierlage, hier will ich in die Seele der SPD blicken."

In Bremen kann er viele eher linke Positionen beobachten, aber auch etwas Unmut beim Publikum. Das Land verschickt seit einiger Zeit Rechnungen an die Deutsche Fußball Liga, um sich die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochsicherheitsspielen in der Bundesliga erstatten zu lassen. Boris Pistorius, als Innenminister in Niedersachsen ebenfalls mit Polizei und Sport beauftragt, findet das nicht gut. Der Staat habe die Aufgabe, im öffentlichen Raum für Sicherheit zu sorgen, sagt Pistorius. "Der Fußball ist nicht die Melkkuh der Nation". Pistorius erntet Buhrufe.

7. September, Bernburg an der Saale: Auf Augenhöhe im Osten

Im sachsen-anhaltinischen Bernburg stellen sich die SPD-Kandidaten erstmals im Osten Deutschlands der Basis vor. Immer wieder kommt die Runde auf Themen zu sprechen, die den Osten betreffen. Sei es bei der Frage nach gleichwertigen Lebensverhältnissen oder bei der Aufgabe, die Zivilgesellschaft zu stärken. Ralf Stegner sagt: "Menschen sollen vor Nazis keine Angst haben müssen, da stehen Sozialdemokraten in der ersten Reihe."

Sie habe "keine Lust", dass man sich weiter um den Osten "kümmert", sagt Klara Geywitz aus Brandenburg. Sie fordert einen Diskurs auf Augenhöhe, gerade in der SPD. Die Partei sei im Osten in allen Landesregierungen vertreten. "Das sollen die im Westen erst einmal nachmachen". Unser Korrespondent Cornelius Pollmer hat sich das Treffen in Bernburg angeschaut: Die SPD sucht Herz und Kopf.

6. September, Hannover: Wer wird der neue SPD-Papst?

"Wir standen uns in letzter Zeit zu oft selbst im Weg", sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zum Auftakt. Wenn die Partei das hinter sich lasse, dann sei der Vorsitz auch wieder das schönste Amt neben dem Papst, sagt Weil mit Blick auf das berühmte Zitat des früheren Vorsitzenden Franz Müntefering.

In Hannover kann der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius seinen Heimvorteil nutzen. Über seine eigene Person muss er vor niedersächsischem Parteipublikum nicht viele Worte verlieren. Der Applaus verteilt sich bei der Vorstellung der Kandidaten aber meist gleichmäßig. Es gibt eher Konsens statt Kontroverse.

4. September, Saarbrücken: Die Ochsentour beginnt mit einer Überraschung

In Saarbrücken startet die SPD offiziell in den Wahlkampf um die Parteispitze. Und schon am ersten Tag gibt es eine Sensation: Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und ihr Bautzener Teampartner Alexander Ahrens geben auf offener Bühne den Rückzug von ihrer Kandidatur bekannt. Sie wollen fortan lieber Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken unterstützen.

Diese dürfen sich gleich als erstes Duo vorstellen und machen bei den Mitgliedern einen guten Eindruck. Dagegen tut sich Olaf Scholz, der im Team mit Klara Geywitz als Favorit gehandelt wird, zum Auftakt noch eher schwer. Und Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der Mann mit der Fliege? Hat den Team-Gedanken wohl noch nicht so ganz verinnerlicht. Er gesteht sich selbst deutlich mehr Redezeit zu als seiner Partnerin Nina Scheer. Unser Kollege Mike Szymanski war dabei. Er kommentiert: Wer als Paar nicht funktioniert, kann einpacken. Im Wettkampf um den Vorsitz geht es nicht nur um Sachfragen, sondern auch um die Zusammenarbeit in der Partei.

1. September: Die Bewerbungsfrist ist um, so ist die Ausgangslage

Die erste Hürde ist übersprungen: 17 Kandidaten, also acht Duos und ein Einzelbewerber, haben die Voraussetzungen erfüllt, um offiziell ins Rennen um den SPD-Parteivorsitz einzusteigen. Dafür mussten sie die Unterstützung von mindestens einem Landesverband oder von fünf Kreisverbänden hinter sich bringen.

Sie treten nun bei 23 Regionalkonferenzen auf und stellen sich vom 4. September bis zum 12. Oktober den Parteimitgliedern vor. Danach können vom 14. bis zum 25. Oktober die Mitglieder abstimmen, bevor das Ergebnis einen Tag später verkündet wird. Hat dann niemand die absolute Mehrheit der Stimmen, so wird zwischen Erst- und Zweitplatzierten erneut abgestimmt.

Das sind die Kandidaten:

Olaf Scholz (61 Jahre), Bundesfinanzminister, Vizekanzler, SPD-Parteivize, und Klara Geywitz (43), frühere Generalsekretärin der Brandenburger SPD

Petra Köpping (61), Integrationsministerin von Sachsen, und Boris Pistorius (59), Innenminister von Niedersachsen

Norbert Walter-Borjans (66), früherer Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, und Saskia Esken (58), Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg

Gesine Schwan (76), Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, und Ralf Stegner (59), SPD-Parteivize

Karl Lauterbach (56), SPD-Fraktionsvize im Bundestag, und Nina Scheer (47), Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein

Hilde Mattheis (64), Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21, und Dierk Hirschel (48), Chefökonom der Gewerkschaft Verdi

Michael Roth (49), Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, und Christina Kampmann (39), frühere Familienministerin in Nordrhein-Westfalen

Karl-Heinz Brunner (66), Bundestagsabgeordneter aus Bayern.

