Das Wort „Winterwahlkampf“ hört sich schon ungemütlich an, manche scherzen, es klinge nach Stalingrad. Während aber anderswo in Europa wirklich Krieg ist, herrscht in Deutschland Frieden – es wird nur ein neuer Bundestag gewählt, am 23. Februar. Einigen wird aber der Ton im politischen Wettbewerb bereits jetzt zu martialisch. Schuld daran sind in diesem Fall nicht irgendwelche Radikale. Sondern die Wahlplakate der SPD.