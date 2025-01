Die SPD schließt die Reihen um den Kanzler – und verabschiedet ein Wahlprogramm „für die normalen Leute“. Mit einem Bierdeckel- Entlastungskonzept. Doch was, wenn sich nicht bald was dreht?

Von Georg Ismar

43 Tage sind es nur noch bis zur Wahl, die SPD liegt sehr weit hinter der Union – aber Olaf Scholz ist kein Mann größerer Selbstzweifel. Er glaubt an sein Wunder und winkt gelöst mit einem Blumenstrauß in die Menge. Er wolle all jene Leute im Lande erneut überraschen, „die vorher schon wissen, wie es ausgeht“. Und ruft dann den 596 SPD-Delegierten zu: „Wir werden gewinnen. Schönen Dank.“