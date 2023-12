Von Georg Ismar und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Der Kanzler mit Augenklappe, dazu der Schriftzug "Kurs halten". Das Poster am SPD-Stand zum Preis von fünf Euro soll jetzt sicher kein Statement zur verfassungswidrigen Haushaltsaufstellung von Olaf Scholz und seiner Regierung sein. Wegen des Bahnstreiks klingeln an diesem Tag zumindest bei den Taxifahrern, die viele Delegierte zum Bundesparteitag in der Messe Berlin fahren, die Kassen.