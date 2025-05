Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Bundesarbeits- und -sozialministerin Bärbel Bas soll neue SPD-Parteivorsitzende an der Seite von Lars Klingbeil werden. Die frühere Bundestagspräsidentin soll damit die Nachfolge von Saskia Esken antreten, die am Wochenende erklärt hatte, nicht erneut zu kandidieren. Wie aus Parteikreisen verlautete, erklärte die Duisburgerin Bas hierzu am Montag im SPD-Präsidium ihre Bereitschaft. Sie soll beim Parteitag Ende Juni gewählt werden. Sie kommt auch vom linken Flügel. Esken ist seit fünfeinhalb Jahren Vorsitzende, in der Bundesrepublik amtierten nur Willy Brandt, Erich Ollenhauer, Kurt Schumacher und Sigmar Gabriel länger.