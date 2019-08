Wer mit wem? Kaum eine andere Frage hat die SPD in den vergangenen zwei Monaten so sehr bewegt wie diese. Nach dem Rückzug von Andrea Nahles als Parteichefin sucht die SPD eine Doppelspitze: Mann-Frau, so ist es gewünscht. Die Mitglieder sollen am Ende entscheiden dürfen. Am Sonntag endet nach zwei Monaten die Bewerbungsfrist. Die Partei hat turbulente Wochen hinter sich. Sie hat Spitzenpolitiker zaudernd erlebt wie Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil, der nicht wusste, ob er wollen soll. Sie hat ihren Generalsekretär Lars Klingbeil in einem Video beichten gehört, dass er keine Partnerin für die Kandidatur gefunden hat. Zumindest hat er sein privates Glück gefunden und kurz darauf geheiratet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz wollte erst nicht kandidieren und tut es nun doch - weil schon zu viele aus der ersten Reihe abgesagt hatten.

Es fanden Ossis und Wessis zu Teams zusammen, die sich vorher nur flüchtig kannten. Es sind Kandidaten im Rennen, die länger schon an die Spitze der Partei wollen wie Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange. Sie hatte 2018 gegen Andrea Nahles um den Parteivorsitz kandidiert. Es bewirbt sich Gesine Schwan, 76, die Politikwissenschaftlerin und frühere Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, weil sie ihre Partei in einer existenziellen Krise sieht und helfen will. Bis Freitag haben sich acht Bewerberteams gemeldet. Die meisten haben zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die formalen Kriterien für die Kandidatur erfüllt. Antreten darf nur, wer fünf Unterbezirke, einen Bezirk oder einen Landesverband als Unterstützer vorweisen kann. Zusätzlich haben sich mehrere Einzelbewerber gemeldet, bei denen nicht sicher war, ob sie bis Sonntag die nötige Unterstützung aus der Partei nachweisen können. Vom 4. September an werden sich die offiziell zugelassenen Bewerber in 23 Regionalkonferenzen den Mitgliedern vorstellen. Vom 14. bis zum 25. Oktober können diese abstimmen. Die Bewerberteams im Überblick: