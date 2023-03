Rot in tiefster Not

Wie soll es weitergehen? Der am Donnerstag zurückgetretene NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty besuchte im Januar 2022, vor der verlorenen Landtagswahl, das Denkmal von Johannes Rau in Düsseldorf, der von 1978 bis 1998 dort Ministerpräsident und danach Bundespräsident war.

Die SPD sucht in NRW mal wieder einen neuen Vorsitzenden. Und ein Rezept, um das Ohr wieder mehr am Bürger zu haben. Das Siechtum lässt auch in der Bundespartei die Nervosität wachsen.