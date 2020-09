Kommentar von Joachim Käppner

Du hast nen Herzschlag aus Stahl", sang Herbert Grönemeyer einst über Bochum. Das ist lange her, die Schwerindustrie und mit ihr das Arbeitermilieu gibt es im Ruhrgebiet nur noch sporadisch. Aber noch immer spricht man von der Herzkammer der Sozialdemokratie, die hier das politische Denken und Handeln bestimmte. Nicht nur an der Geschichte gemessen, sondern auch an ihren Ansprüchen hat die SPD in Nordrhein-Westfalen eine böse Niederlage erlitten.

Ja, es waren nur Kommunalwahlen, ja, die Corona-Pandemie hat die Wahl überschattet. Aber der Trend ist eindeutig. Nicht einmal mehr im einstigen Stammland vermag die Partei ihren Niedergang zu bremsen, ganz im Gegenteil. Das ist nicht nur, aber auch die Quittung für das akademisch-weltfremde Gebaren der neuen SPD-Doppelspitze, die sich der traditionellen Wählerschaft und deren Welt offenkundig immer mehr entfremdet.

Als Erben empfahlen sich auch bei diesen Wahlen die Grünen. Und Armin Laschet, der nach CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft greift, kann das nicht überwältigende, aber recht gute Ergebnis seiner Partei als Ermutigung begreifen. Die SPD jedoch wird, wenn sie sich nicht auf jene Stärken besinnt, die sie an Rhein und Ruhr wie kaum irgendwo sonst besaß, sich sehr schwer tun, noch einmal aufzustehen aus Ruinen.