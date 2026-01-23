Es hat in einigen Parteien Tradition, dass sie ihre Zentralen nach den größtmöglichen Persönlichkeiten ihrer Vergangenheit benennen. Die CDU residiert in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus, die SPD im Willy-Brandt-Haus und ihr nordrhein-westfälischer Landesverband im Düsseldorfer Johannes-Rau-Haus. Wobei immer die Frage ist, ob das für die heute dort Politik Machenden Ansporn oder Last ist. Dort im Rau-Haus steht am Freitagnachmittag der versammelte SPD-Landesvorstand zusammen wie fürs Klassenfoto. Außergewöhnlich viele Reporter und Kameras sind da. Denn man hat hier Wegweisendes zu verkünden: Jochen Ott, der Fraktionschef im Landtag, soll die Partei als Spitzenkandidat in die nächste Landtagswahl führen.