Mit fast 100 Prozent der Stimmen rückt Olaf Lies an die Spitze der niedersächsischen SPD – und beerbt Stephan Weil in Partei und Regierung zugleich. Der neue Ministerpräsident und Landesvorsitzende will der SPD einen klaren Kurs verordnen: weniger Ankündigungen, mehr Taten. Sein Motto: „Einfach machen“. Für den 58-Jährigen, der seit Dienstag auch Ministerpräsident ist, stimmten beim Parteitag in Wolfenbüttel 187 der 194 Delegierten (96,39 Prozent). Ex-Regierungs- und Parteichef Stephan Weil („Ich bin ein freier Mensch und ich habe fertig“) trat nicht mehr an. Lies zeigte sich „sehr dankbar für das tolle Ergebnis“. Der Landesverband sei geschlossen – passend zum Parteitagsmotto „Gemeinsam stark“, sagte er. In seiner Rede forderte Lies die SPD auf, sich vom Ankündigungsmodus zu verabschieden: Man müsse nicht nur sagen, was man tue – sondern auch tun, was man sage.