In einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen hat CDU-Politiker Christian Specht, 56, die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim gewonnen. Damit verliert die SPD die Rathausspitze in Baden-Württembergs zweitgrößten Stadt nach mehr als 50 Jahren. SPD-Kandidat Thorsten Riehle konnte im Vergleich zum ersten Wahlgang Mitte Juni zwar deutlich an Stimmen dazugewinnen und bekam am Sonntag bei der Neuwahl nach vorläufigen Zahlen 48,70 Prozent. CDU-Konkurrent Specht, derzeit Mannheims Erster Bürgermeister, erhielt jedoch 49,90 Prozent der Stimmen. Sein Anspruch sei es, Oberbürgermeister für alle Mannheimer zu sein, sagt er. Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt bei knapp 31 Prozent.