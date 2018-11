6. November 2018, 18:49 Uhr SPD Neun Stunden Party

Die Sozialdemokraten wagen sich beim "Debattencamp" an die Erneuerung der eigenen Partei heran. Bemerkenswert an der Veranstaltung ist die Gästeliste.

Von Mike Szymanski , Berlin

Die Erwartungen an das kommende Wochenende könnten in der SPD kaum größer sein: Generalsekretär Lars Klingbeil formuliert es so: Besucher würden eine "ganz andere SPD erleben als in den letzten Tagen". Die SPD der vergangenen Tage war eine wütende und traurige zugleich - zwei herbe Niederlagen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben aufs Gemüt geschlagen. Existenzangst macht sich breit, bis hinauf in die Parteispitze.

Am Wochenende soll von all dem nichts zu spüren sein. Für Samstag und Sonntag ...