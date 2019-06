2. Juni 2019, 09:58 Uhr SPD Nahles tritt als Partei - und Fraktionschefin zurück

Nahles sagt, dass sie nicht mehr genug Rückendeckung in der Partei habe: "Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen."

Andrea Nahles tritt als SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende zurück. Wer ihr nachfolgen wird, ist offen.

Nahles zieht mit ihrem Rücktritt die Konsequenzen aus dem verheerenden Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl sowie bei der Bürgerschaftwahl in Bremen.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat nach dem niederschmetternden Wahlergebnis bei der Europawahl und in Bremen ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne, teilte sie am Sonntag mit.

Die Diskussion in der Fraktion und viele Rückmeldungen aus der Partei hätten ihr "gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist". Wer Nahles an der Parteispitze und als Fraktionschef nachfolgen wird, ist offen.

Die SPD hatte bei den Europawahlen am vergangenen Sonntag erneut heftige Verluste hinnehmen müssen. Die Sozialdemokraten erhielten gerade einmal 15,8 Prozent der Stimmen (minus 11,5 Prozent). Vor allem bei jungen Wählern schnitt die Partei schlecht ab. Bei der Bürgerschaftswahl im traditionell roten Bremen fiel die SPD erstmals hinter die CDU zurück.

Eine parteiinterne Debatte um Nahles war jedoch schon im Vorfeld entbrannt. Um die Personaldiskussionen zu beenden, hatte die 48-Jährige die Abstimmung über den Fraktionsvorsitz ursprünglich vorziehen wollen. Am Dienstag sollte die Partei entscheiden, ob Nahles weiter die Fraktion führen soll. Mit ihrem Rücktritt kommt sie dieser Entscheidung nun überraschend zuvor.

Die frühere Generalsekretärin war seit April 2018 SPD-Chefin. Die Fraktion führt sie seit September 2017. Formal will Nahles am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt vom Parteivorsitz erklären. Am Dienstag wolle sie dann in der Bundestagsfraktion ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz erklären.

Mehr in Kürze auf SZ.de