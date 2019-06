3. Juni 2019, 18:53 Uhr SPD Rette dich, wer kann

"Machen Sie's gut!", ruft Andrea Nahles, als sie das Willy-Brandt-Haus verlässt. Unter den Genossen ist das große Wunschkonzert ausgebrochen. Aus dem Innenleben einer abgekämpften SPD.



Von Nico Fried und Mike Szymanski

Es ist 10.46 Uhr am Montag, als die Zeit von Andrea Nahles an der Spitze der SPD endet. Oben, im großen Sitzungssaal des Willy-Brandt-Hauses, berät der Vorstand gerade, wie es mit dieser Partei weitergehen soll. Unten im Erdgeschoss nehmen sich Andrea Nahles und eine kleine, schmale Frau vom Sicherheitsdienst noch einmal in den Arm.

Was sie verbindet: Beide haben jetzt ein Jahr lang in der Parteizentrale gearbeitet. Die eine ganz oben im Chefbüro. Die andere ganz unten, am Eingang hinter ...