19. August 2018, 18:48 Uhr SPD Nahles bekämpft das Sommer-Tief

Die SPD-Chefin setzt auf Hilfe für die Türkei und Abschaffung von Sanktionen bei jungen Hartz-IV-Empfängern.

Ihren ersten Sommer im Amt als SPD-Vorsitzende hat sich Andrea Nahles wohl anders vorgestellt. Je länger er dauert, desto mehr rutscht ihre Partei in der Gunst der Deutschen ab. In der jüngsten veröffentlichten Umfrage gaben nur 17 Prozent aller Befragten an, bei der nächsten Bundestagswahl den Sozialdemokraten ihre Stimme geben zu wollen. In Bayern, wo am 14. Oktober der Landtag neu gewählt wird, landet die SPD derzeit laut der jüngsten Umfrage mit zwölf Prozent sogar nur an vierter Stelle, hinter der CSU, den Grünen und der AfD.

Am Wochenende versuchte Andrea Nahles mit mehreren Themen zu punkten. Die SPD wolle abgelehnten oder geduldeten Asylbewerbern einen Weg in den deutschen Arbeitsmarkt erschließen. "Wir werden den Spurwechsel durchsetzen", sagte Andrea Nahles am Sonntagabend im Sommerinterview der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Zurzeit würden die falschen Leute abgeschoben. "Wir wollen, dass gut integrierte Menschen hierbleiben." Der sogenannte Spurwechsel bedeutet im Grundsatz, dass es Asylbewerbern, die abgelehnt und nur geduldet, aber gut integriert sind und einen Arbeitsplatz haben, über ein Einwanderungsrecht ermöglicht wird, in Deutschland zu bleiben. Gerade aus der Wirtschaft kommt immer wieder die Klage, dass Asylbewerber ausgebildet und gut integriert seien, und dann abgeschoben würden. Angesichts des Fachkräftemangels sei dies kontraproduktiv. Außerdem hat Nahles am Sonntag Hilfen für die wegen der Lira-Krise wirtschaftlich in Bedrängnis geratene Türkei ins Gespräch gebracht. "Es kann die Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen muss - unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Erdoğan", sagte die SPD-Chefin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Türkei ist ein Nato-Partner, der uns nicht egal sein kann. Es ist in unser aller Interesse, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt und die Währungsturbulenzen eingedämmt werden." Den für September geplanten Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland nannte Nahles richtig. "Die Bundesregierung muss mit der Türkei auf allen Ebenen im Gespräch bleiben", sagte sie. Bei der Europawahl will die SPD entschiedener gegen rechtspopulistische Tendenzen auftreten. "Wir müssen deutlicher machen, um was für Werte es geht. Es gibt viele Regierungschefs in Europa, die Europa zerstören wollen." Innenpolitisch will Nahles mit der Abschaffung von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger unter 25 Jahren wieder mehr Zustimmung für ihre Partei erreichen. Union und Arbeitgeber lehnen diese Korrektur ab.