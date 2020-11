Von Mike Szymanski, Berlin

Die SPD-Politikerin Dagmar Ziegler, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg, soll Vizepräsidentin des Bundestags werden. Die Fraktion nominierte die 60-jährige Diplom-Finanzökonomin am Dienstag einstimmig als Kandidatin für die Nachfolge von Thomas Oppermann, der am 25. Oktober unerwartet gestorben war. Ziegler hatte sich zunächst einer Kampfabstimmung stellen müssen. Die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, 71, bewarb sich ebenfalls um das Amt als Bundestagsvize, das sie bereits von 2013 bis 2017 innehatte. Es kam bei der Abstimmung zu einem Patt von 66 zu 66 Stimmen bei vier Enthaltungen. Ulla Schmidt zog daraufhin ihre Kandidatur zurück und sprach sich für Ziegler aus. Am Donnerstag soll der Bundestag über die Personalie abstimmen.

Dissens zwischen Fraktion und Fraktionsspitze

Ziegler kommt aus der Prignitz. Sie war Finanz- und danach Arbeits- und Sozialministerin in Brandenburg, bevor sie 2009 in den Bundestag wechselte. In der Fraktion stieg sie rasch auf und gehört der parlamentarischen Geschäftsführung an. Für Ziegler als Kandidatin hatte sich auch die Fraktionsführung mehrheitlich ausgesprochen. Fraktionschef Rolf Mützenich hatte sie als seinen Personalvorschlag präsentiert, obwohl auch Ulla Schmidt Interesse bekundet hatte.

Das hatte für Ärger in der Fraktion gesorgt, denn Ulla Schmidt hat einen großen Unterstützerkreis in der Fraktion. Sie wäre nach der Wahl 2017 gerne Bundestagsvize geblieben. Andrea Nahles, die Oppermann an der Fraktionsspitze abgelöst hatte, wollte aber ihn, Oppermann, im Bundestagspräsidium sehen. Es war Schmidt damals in der Fraktion hoch angerechnet worden, zugunsten von Oppermann verzichtet zu haben.

Mützenich wollte mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern 2021 eine Frau aus dem Osten als Bundestagsvize. So rechtfertigte er vor der Abstimmung am Dienstag abermals seine Entscheidung für Ziegler. Er betonte aber, dass beide Kandidatinnen über eine "hervorragende Reputation" verfügten und geeignet seien, das Amt auszuüben. Hätte Schmidt sich durchgesetzt, wäre dies auch als Niederlage für Mützenich gewertet worden. Die Fraktion wäre in diesem Fall seinen Vorstellungen nicht gefolgt. Schmidt erhielt nach Teilnehmerangaben für ihren Rückzug Anerkennung und großen Beifall.