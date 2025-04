Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Beim ersten Mal, da staunt die SPD vor allem über diese Hochleistungsschlitzmaschinen. Um kurz nach Mitternacht an jenem 14. Dezember 2013 biegt ein großer Lastwagen mit Anhänger in den früheren Postbahnhof Berlins ein, etwa 400 Helfer sind aus ganz Deutschland angereist, um die Stimmen des ersten SPD-Mitgliedervotums über den Eintritt in eine große Koalition auszuzählen. Die Schlitzmaschinen können 40 000 Briefe pro Stunde öffnen. 15 Stunden später verkündet Schatzmeisterin Barbara Hendricks: 75,96 Prozent Zustimmung.